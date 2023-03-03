Соколов Прокопий Петров
Место рожденияд. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1775
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
крепостной крестьянин штабскапитанши Марьи Егоровны, урожденной Барноволоковой
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Соколов Филипп Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Российская империя, Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, д.Марьина
крепостной крестьянин штабскапитанши Марии Егоровны Исаевой, урожденной Барновамоковой
Место жительства
1844
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.200 оп.14 д.77
Место жительства
1844 ст.
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
1852
д. Марьино Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Место жительства
До 1944
Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд