Соколов Прокопий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Прокопий Петров

Соколов Прокопий Петров

avatar

Место рождения

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1775

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
крепостной крестьянин штабскапитанши Марьи Егоровны, урожденной Барноволоковой
Рождение ребёнка
1801

Сын: Соколов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Соколов Филипп Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Российская империя, Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, д.Марьина
крепостной крестьянин штабскапитанши Марии Егоровны Исаевой, урожденной Барновамоковой
Место жительства
1844
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.200 оп.14 д.77
Место жительства
1844 ст.
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
1852
д. Марьино Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Место жительства
До 1944
Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close