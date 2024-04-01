Зайнулла Хамидуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидулла Губайдуллович
Мать: Чуашевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гильман Зайнуллович
Мать ребёнка: Шамсижиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуржихан Зайнулловна
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ногман Зайнуллович
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Биктимер Зайнуллович
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасбиямал Зайнулловна
Мать ребёнка: Хусниямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуржия Зайнулловна
Мать ребёнка: Шамсижиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахибжамал Зайнулловна
Мать ребёнка: Шамсижиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибисорур Зайнулловна
Мать ребёнка: Шамсижиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсикамал Зайнулловна
Мать ребёнка: Шамсижиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шамсижиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдулла Зайнуллович
Мать ребёнка: Шамсижиган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсижиган
Смерть
Неизвестно