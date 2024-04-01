Зайнулла Хамидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнулла Хамидуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидулла Губайдуллович

Мать: Чуашевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гильман Зайнуллович

Мать ребёнка: Шамсижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуржихан Зайнулловна

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ногман Зайнуллович

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Биктимер Зайнуллович

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасбиямал Зайнулловна

Мать ребёнка: Хусниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуржия Зайнулловна

Мать ребёнка: Шамсижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибжамал Зайнулловна

Мать ребёнка: Шамсижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибисорур Зайнулловна

Мать ребёнка: Шамсижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсикамал Зайнулловна

Мать ребёнка: Шамсижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарифулла Зайнуллович

Мать ребёнка: Шамсижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдулла Зайнуллович

Мать ребёнка: Шамсижиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсижиган

Смерть
Неизвестно
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