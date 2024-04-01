Хусниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусниямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуржихан Зайнулловна

Отец ребёнка: Зайнулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ногман Зайнуллович

Отец ребёнка: Зайнулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Биктимер Зайнуллович

Отец ребёнка: Зайнулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасбиямал Зайнулловна

Отец ребёнка: Зайнулла Хамидуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнулла Хамидуллович

Смерть
Неизвестно
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