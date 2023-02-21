Рашап (Кирзон) Ревекка Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашап (Кирзон) Ревекка Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Кирзон Соломон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1925

Сын: Рашап Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Рашап Яков Маркович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Рашап Семен

Отец ребёнка: Рашап Яков Маркович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Рашап Иосиф

Отец ребёнка: Рашап Яков Маркович

Смерть
Около 1941
Maidanek
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