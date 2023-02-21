Рашап (Кирзон) Ревекка Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Кирзон Соломон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1925
Сын: Рашап Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Рашап Яков Маркович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Рашап Семен
Отец ребёнка: Рашап Яков Маркович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Рашап Иосиф
Отец ребёнка: Рашап Яков Маркович
Смерть
Около 1941
Maidanek