Рашап Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1925
Дата смерти19.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1925
Отец: Рашап Яков Маркович
Бракосочетание
01.08.1950
Жена: Рашап Людмила Алексеевна
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
26.10.1951
Дочь: Рашап Римма Константиновна
Мать ребёнка: Рашап Людмила Алексеевна
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашап Евгений Константинович
Мать ребёнка: Рашап Людмила Алексеевна
Шумячи, Russian Federation
Смерть
19.04.1986
Vilnius, Lithuania
Похороны
Неизвестно
Vilnius, Lithuania