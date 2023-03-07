Рашап Константин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРашап Константин Яковлевич

Рашап Константин Яковлевич

avatar

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

08.10.1925

Дата смерти

19.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1925

Отец: Рашап Яков Маркович

Мать: Рашап Ревекка Соломоновна

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
01.08.1950

Жена: Рашап Людмила Алексеевна

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
26.10.1951

Дочь: Рашап Римма Константиновна

Мать ребёнка: Рашап Людмила Алексеевна

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашап Евгений Константинович

Мать ребёнка: Рашап Людмила Алексеевна

Шумячи, Russian Federation
Смерть
19.04.1986
Vilnius, Lithuania
Похороны
Неизвестно
Vilnius, Lithuania
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close