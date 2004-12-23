Рашап Евгений Константинович
Место рожденияШумячи, Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Шумячи, Russian Federation
Бракосочетание
22.06.1979
Жена: Рашап Вера Борисовна
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
11.01.1980
Сын: Рашап Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Рашап Вера Борисовна
Trakai-Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
28.03.1986
Дочь: Вайнштейн Инна Евгеньевна
Мать ребёнка: Рашап Вера Борисовна
Trakai-Vilnius, Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Vilnius
Место жительства
Неизвестно
Vilnius, Lithuania