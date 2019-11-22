Рашап (Юрочкина) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашап (Юрочкина) Вера Борисовна

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Место рождения

Trakai, Lithuania

Дата рождения

22.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1958

Отец: Юрочкин Борис Александрович

Мать: Юрочкина Зинаида Ивановна

Trakai, Lithuania
Бракосочетание
22.06.1979

Муж: Рашап Евгений Константинович

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
11.01.1980

Сын: Рашап Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Рашап Евгений Константинович

Trakai-Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
28.03.1986

Дочь: Вайнштейн Инна Евгеньевна

Отец ребёнка: Рашап Евгений Константинович

Trakai-Vilnius, Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Hesse, Germany
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