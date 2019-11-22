Рашап (Юрочкина) Вера Борисовна
Место рожденияTrakai, Lithuania
Дата рождения22.11.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1958
Trakai, Lithuania
Бракосочетание
22.06.1979
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
11.01.1980
Сын: Рашап Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Рашап Евгений Константинович
Trakai-Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
28.03.1986
Дочь: Вайнштейн Инна Евгеньевна
Отец ребёнка: Рашап Евгений Константинович
Trakai-Vilnius, Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Hesse, Germany