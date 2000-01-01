Кирзон Соломон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Рашап Ревекка Соломоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каждан Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вопнярская Шура
Мать ребёнка: не указана