Кирзон Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирзон Соломон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Рашап Ревекка Соломоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каждан Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вопнярская Шура

Мать ребёнка: не указана

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