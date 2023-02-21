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(Гавшина) Валентина
(Гавшина) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1936
Пол
Женский
Отец
Гавшин Григорий
1907 г.р.
Мать
Гавшина (Морозова) Евдокия
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Гавшин Григорий
Мать:
Гавшина Евдокия
Смерть
1936
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