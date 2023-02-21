(Гавшина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гавшина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гавшин Григорий

Мать: Гавшина Евдокия

Смерть
1936
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