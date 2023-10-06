Марченко (Ладинская) Ульяна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Ладинская) Ульяна Потаповна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1848

Отец: Ладинский Потапий Григорьевич

Мать: Ладинская Наталия Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1867

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1874

Сын: Марченко Иван Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1875

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Марченко Семен Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1883

Дочь: Ольховик Феодора Семеновна

Отец ребёнка: Марченко Семен Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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