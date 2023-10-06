Марченко (Ладинская) Ульяна Потаповна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения06.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1848
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1874
Отец ребёнка: Марченко Семен Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1875
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Марченко Семен Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1883
Дочь: Ольховик Феодора Семеновна
Отец ребёнка: Марченко Семен Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно