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Марченко Семен Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1849

Отец: Марченко Андрей Сидорович

Мать: Марченко Феврония Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1867

Жена: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1874

Сын: Марченко Иван Семенович

Мать ребёнка: Марченко Ульяна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1875

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Марченко Ульяна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1883

Дочь: Ольховик Феодора Семеновна

Мать ребёнка: Марченко Ульяна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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