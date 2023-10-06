Марченко Семен Андреевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1849
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1874
Мать ребёнка: Марченко Ульяна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1875
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Марченко Ульяна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1883
Дочь: Ольховик Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Марченко Ульяна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно