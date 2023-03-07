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Садыкова Асия Салимулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1917 ст.

Дата смерти

17.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1917 ст.

Отец: Салимулла Халилуллович

Мать: Шамсруй Минниулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1937

Дочь: Садыкова Василя Вазыховна

Отец ребёнка: Садыков Вазих Садыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1937

Дочь: Садыкова Васимя Вазыховна

Отец ребёнка: Садыков Вазих Садыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Рафис Вазыхович

Отец ребёнка: Садыков Вазих Садыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Вазих Садыкович

Смерть
17.02.1978
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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