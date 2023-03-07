Садыкова Асия Салимулловна
Место рождения
Дата рождения12.09.1917 ст.
Дата смерти17.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1917 ст.
Отец: Салимулла Халилуллович
Мать: Шамсруй Минниулловна
Рождение ребёнка
02.10.1937
Дочь: Садыкова Василя Вазыховна
Отец ребёнка: Садыков Вазих Садыкович
Рождение ребёнка
02.10.1937
Дочь: Садыкова Васимя Вазыховна
Отец ребёнка: Садыков Вазих Садыкович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Садыков Вазих Садыкович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1978