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Шамсруй Минниулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.08.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.04.1916 ст.

Муж: Салимулла Халилуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1917 ст.

Дочь: Садыкова Асия Салимулловна

Отец ребёнка: Салимулла Халилуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Масрура Салимулловна

Отец ребёнка: Салимулла Халилуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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