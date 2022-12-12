Шамсруй Минниулловна
Место рождения
Дата рождения20.08.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1916 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1917 ст.
Дочь: Садыкова Асия Салимулловна
Отец ребёнка: Салимулла Халилуллович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Масрура Салимулловна
Отец ребёнка: Салимулла Халилуллович
Смерть
Неизвестно