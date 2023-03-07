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Садыков Вазих Садыкович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.06.1911 ст.

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1937

Дочь: Садыкова Василя Вазыховна

Мать ребёнка: Садыкова Асия Салимулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1937

Дочь: Садыкова Васимя Вазыховна

Мать ребёнка: Садыкова Асия Салимулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Рафис Вазыхович

Мать ребёнка: Садыкова Асия Салимулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Асия Салимулловна

Смерть
2009
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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