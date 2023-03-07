Садыков Вазих Садыкович
Место рождения
Дата рождения22.06.1911 ст.
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1937
Дочь: Садыкова Василя Вазыховна
Мать ребёнка: Садыкова Асия Салимулловна
Рождение ребёнка
02.10.1937
Дочь: Садыкова Васимя Вазыховна
Мать ребёнка: Садыкова Асия Салимулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Садыкова Асия Салимулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009