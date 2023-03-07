Филипп Ефимов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ефим Евсеев
Мать: Варвара Савельева
Рождение ребёнка
29.10.1857
Сын: Михаил Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Андриянова
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Евдокия Андриянова
Рождение ребёнка
04.07.1869
Дочь: Ольга Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Андриянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андриянова
Смерть
Неизвестно