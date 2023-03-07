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Филипп Ефимов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ефим Евсеев

Мать: Варвара Савельева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1857

Сын: Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Андриянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Старостин Федор Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Андриянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1869

Дочь: Ольга Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Андриянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андриянова

Смерть
Неизвестно
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