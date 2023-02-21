Варвара Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Федот Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.03.1833

Дочь: Дарья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Егор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Евсеев

Смерть
Неизвестно
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