Варвара Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Алексей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Евсеев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Евсеев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Евсеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Федот Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Евсеев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Филипп Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Евсеев
Рождение ребёнка
10.03.1833
Дочь: Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Евсеев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Егор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Евсеев
Смерть
Неизвестно