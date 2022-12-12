Евдокия Андриянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андриянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1857

Сын: Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ефимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Старостин Федор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ефимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1869

Дочь: Ольга Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Ефимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Ефимов

Смерть
Неизвестно
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