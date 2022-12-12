Евдокия Андриянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1857
Сын: Михаил Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ефимов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Филипп Ефимов
Рождение ребёнка
04.07.1869
Дочь: Ольга Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Ефимов
Смерть
Неизвестно