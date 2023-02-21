Куксевич Куприян
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1873
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873
Отец: Куксевич Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куксевич Георгий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куксевич Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Надежда
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1935