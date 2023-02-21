Куксевич Куприян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксевич Куприян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1873

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873

Отец: Куксевич Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Куксевич Георгий

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куксевич Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Надежда

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1935
Орша, Оршанский район, Витебская область
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