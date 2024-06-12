Свинолупова Александра Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинолупова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1903

Сын: Свинолупов Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Свинолупов Афанасий Никонорович

Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1905

Дочь: Свинолупова Васса Афанасьевна

Отец ребёнка: Свинолупов Афанасий Никонорович

Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1913

Дочь: Коротаева (Свинолупова) Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Свинолупов Афанасий Никонорович

Поч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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