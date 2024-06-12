Свинолупова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1903
Сын: Свинолупов Матвей Афанасьевич
Отец ребёнка: Свинолупов Афанасий Никонорович
Рождение ребёнка
07.08.1905
Дочь: Свинолупова Васса Афанасьевна
Отец ребёнка: Свинолупов Афанасий Никонорович
Рождение ребёнка
02.11.1913
Дочь: Коротаева (Свинолупова) Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Свинолупов Афанасий Никонорович
Поч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно