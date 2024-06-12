Свинолупов Афанасий Никонорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСвинолупов Афанасий Никонорович

Свинолупов Афанасий Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свинолупов Никанор Антонович

Мать: Свинолупова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
15.11.1903

Сын: Свинолупов Матвей Афанасьевич

Мать ребёнка: Свинолупова Александра Васильевна

Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1905

Дочь: Свинолупова Васса Афанасьевна

Мать ребёнка: Свинолупова Александра Васильевна

Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1913

Дочь: Коротаева (Свинолупова) Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Свинолупова Александра Васильевна

Поч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.