Свинолупов Афанасий Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1903
Сын: Свинолупов Матвей Афанасьевич
Мать ребёнка: Свинолупова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1905
Дочь: Свинолупова Васса Афанасьевна
Мать ребёнка: Свинолупова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1913
Дочь: Коротаева (Свинолупова) Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Свинолупова Александра Васильевна
Поч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно