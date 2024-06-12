Коротаева (Свинолупова) Александра Афанасьевна
Место рожденияПоч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения02.11.1913
Дата смерти02.11.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1913
Поч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Виктор Константинович
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Георгий Константинович
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Валентин Константинович
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастушенко (Коротаева) Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Федор Константинович
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1935
Сын: Коротаев Василий Константинович
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
д. Мурашенки Мурашенский район, Кировская область
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Коротаева Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1954
Дочь: Грушина (Коротаева) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.11.1985
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край