Коротаева (Свинолупова) Александра Афанасьевна 02.11.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротаева (Свинолупова) Александра Афанасьевна

Место рождения

Поч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.11.1913

Дата смерти

02.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1913

Отец: Свинолупов Афанасий Никонорович

Мать: Свинолупова Александра Васильевна

Поч. Ташлыковы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Виктор Константинович

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Георгий Константинович

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Валентин Константинович

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастушенко (Коротаева) Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Федор Константинович

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Коротаев Василий Константинович

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

д. Мурашенки Мурашенский район, Кировская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Коротаева Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1954

Дочь: Грушина (Коротаева) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Коротаев Константин Васильевич

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.11.1985
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край

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