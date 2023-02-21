Корнеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1897

Дочь: Зуева Матрёна

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
?.09.1899

Сын: Корнеев Степан

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Пётр

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Смерть
Неизвестно
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