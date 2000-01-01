Корнеев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнеев Яков

Мать: Корнеева ?

Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Корнеев Георгий

Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна

Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна

Рождение ребёнка
20.11.1918

Сын: Корнеев Михаил

Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Матрёна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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