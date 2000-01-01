Корнеев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнеев Яков
Мать: Корнеева ?
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Корнеев Георгий
Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна
Рождение ребёнка
20.11.1918
Сын: Корнеев Михаил
Мать ребёнка: Корнеева Матрёна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно