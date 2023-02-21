Корнеева Матрёна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Матрёна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Корнеев Пётр

Рождение ребёнка
1913

Сын: Корнеев Георгий

Отец ребёнка: Корнеев Пётр

Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Корнеев Пётр

Рождение ребёнка
20.11.1918

Сын: Корнеев Михаил

Отец ребёнка: Корнеев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Пётр

Смерть
Неизвестно
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