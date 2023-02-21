Корнеева Матрёна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Корнеев Пётр
Рождение ребёнка
1913
Сын: Корнеев Георгий
Отец ребёнка: Корнеев Пётр
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Корнеев Пётр
Рождение ребёнка
20.11.1918
Сын: Корнеев Михаил
Отец ребёнка: Корнеев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Пётр
Смерть
Неизвестно