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Корнеев Степан
Корнеев Степан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.09.1899
Дата смерти
01.03.1900
Пол
Мужской
Отец
Корнеев Яков
Мать
Корнеева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1899
Отец:
Корнеев Яков
Мать:
Корнеева ?
Смерть
01.03.1900
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