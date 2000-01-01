Корнеев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1899

Дата смерти

01.03.1900

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1899

Отец: Корнеев Яков

Мать: Корнеева ?

Смерть
01.03.1900
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