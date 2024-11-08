Подзоров Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзоров Михаил Александрович

Подзоров Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Подзоров Александр Степанович

Мать: Подзорова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
09.04.1900 ст.

Сын: Подзоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Феодора Федоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Подзорова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Подзорова Феодора Федоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Сын: Подзоров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Подзорова Феодора Федоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.

Сын: Подзоров Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Феодора Федоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Сын: Подзоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Феодора Федоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Подзоров Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Феодора Федоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.