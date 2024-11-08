Подзорова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подзорова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Сын: Подзоров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: Подзоров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Сын: Подзоров Аким Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович
Смерть
Неизвестно