Подзорова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подзорова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Подзоров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Подзоров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Подзоров Аким Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Степанович

Смерть
Неизвестно

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