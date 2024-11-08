Подзорова Феодора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1900 ст.
Сын: Подзоров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Подзорова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.
Сын: Подзоров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.
Сын: Подзоров Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно