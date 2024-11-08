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Подзорова Феодора Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
09.04.1900 ст.

Сын: Подзоров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Подзорова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Сын: Подзоров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.

Сын: Подзоров Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Сын: Подзоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Подзоров Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Подзоров Михаил Александрович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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