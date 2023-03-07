Земляковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения27.05.1897
Дата смерти15.01.1959
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1897
Отец: Земляковъ Никифоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1920
Дочь: Полозкова Антонина
Мать ребёнка: Землякова Евдокия
Рождение ребёнка
14.08.1922
Сын: Земляков Василий
Мать ребёнка: Землякова Евдокия
Рождение ребёнка
04.04.1924
Сын: Земляков Вениамин
Мать ребёнка: Землякова Евдокия
Рождение ребёнка
02.03.1926
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Землякова Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1928
Дочь: Яценко Александра
Мать ребёнка: Землякова Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1931
Дочь: Евтифеева Олимпиада
Мать ребёнка: Землякова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землякова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1959
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан