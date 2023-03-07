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Земляковъ Иванъ

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Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.05.1897

Дата смерти

15.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1897

Отец: Земляковъ Никифоръ

Мать: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1920

Дочь: Полозкова Антонина

Мать ребёнка: Землякова Евдокия

Рождение ребёнка
14.08.1922

Сын: Земляков Василий

Мать ребёнка: Землякова Евдокия

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1924

Сын: Земляков Вениамин

Мать ребёнка: Землякова Евдокия

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1926

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Землякова Евдокия

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1928

Дочь: Яценко Александра

Мать ребёнка: Землякова Евдокия

Рождение ребёнка
28.01.1931

Дочь: Евтифеева Олимпиада

Мать ребёнка: Землякова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1959
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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