Земляковъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1897
Сын: Земляковъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земляковъ Ефимъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана