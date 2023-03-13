Земляковъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земляковъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1897

Сын: Земляковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земляковъ Ефимъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана