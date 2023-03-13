Земляковъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Земляковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
19.05.1908
Дочь: Симонова Елена
Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Земляковъ Николай
Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова
Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1920
Сын: Земляков Алексей
Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно