Земляковъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемляковъ Ефимъ

Земляковъ Ефимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
1913 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земляковъ Никифоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1908

Дочь: Симонова Елена

Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова

Рождение ребёнка
1913

Сын: Земляковъ Николай

Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1920

Сын: Земляков Алексей

Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Землякова Екатерина Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова Екатерина Данилова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close