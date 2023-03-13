Землякова Екатерина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землякова Екатерина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1908 г.р.
1913 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1908

Дочь: Симонова Елена

Отец ребёнка: Земляковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1913

Сын: Земляковъ Николай

Отец ребёнка: Земляковъ Ефимъ

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1920

Сын: Земляков Алексей

Отец ребёнка: Земляковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земляковъ Ефимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляковъ Ефимъ

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