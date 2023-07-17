Елдов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Елдов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Елдов Алесандр
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
1979