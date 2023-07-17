Елдов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елдов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Елдов Алексей

Мать: Елдова (Елдова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Елдов Алесандр

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Смерть
1979

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