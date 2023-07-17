Елдова (Елдова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елдов Алексей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Халезова (Елдова) Елизавета
Отец ребёнка: Елдов Алексей
Смерть
1912
Причина смерти: скончалась при родах
Рождение ребёнка
1917
Сын: Елдов Николай
Отец ребёнка: Елдов Алексей