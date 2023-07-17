Елдова (Елдова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елдова (Елдова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елдов Алексей

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Халезова (Елдова) Елизавета

Отец ребёнка: Елдов Алексей

Смерть
1912
Причина смерти: скончалась при родах
Рождение ребёнка
1917

Сын: Елдов Николай

Отец ребёнка: Елдов Алексей

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