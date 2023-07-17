Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елдов Николай
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елдов Николай
Рождение ребёнка
1948
Сын: Елдов Алесандр
Отец ребёнка: Елдов Николай
Смерть
1998