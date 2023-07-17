Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елдов Николай

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елдов Николай

Рождение ребёнка
1948

Сын: Елдов Алесандр

Отец ребёнка: Елдов Николай

Смерть
1998

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