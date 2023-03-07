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Коткин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.01.1904

Дата смерти

30.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1904

Отец: Коткин Дмитрий Сидорович

Мать: Коткина Акилина Николаевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.10.1922

Жена: Коткина Ульяна Павловна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1927

Сын: Коткин Николай

Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1930

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
21.07.1935

Сын: Коткин Юрий

Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Кузьмина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.03.1944
Лоховка, Советский муниципальный район, Республика Крым
братское кладбище
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