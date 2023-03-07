Коткин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1904
Дата смерти30.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1904
Бракосочетание
10.10.1922
Жена: Коткина Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
18.05.1927
Сын: Коткин Николай
Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
17.04.1930
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
21.07.1935
Сын: Коткин Юрий
Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1939
Дочь: Кузьмина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Коткина Ульяна Павловна
Военная служба
Неизвестно
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.03.1944
Лоховка, Советский муниципальный район, Республика Крым
братское кладбище