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Коткин Дмитрий Сидорович

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Место рождения

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Коткин Сидор Григорьевич

Мать: Коткина Анна Никифоровна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1904

Сын: Коткин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1906

Сын: Коткин Семён

Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Коткин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Иглинский р-он Башкирская АССР
Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: Хвалова Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Кальтовская волость Уфимский уездУфимская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1913

Сын: Коткин Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Коткин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткина Акилина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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