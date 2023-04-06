Коткин Дмитрий Сидорович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Коткин Сидор Григорьевич
Мать: Коткина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1904
Сын: Коткин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1906
Сын: Коткин Семён
Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Коткин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна
Иглинский р-он Башкирская АССР
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: Хвалова Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна
Кальтовская волость Уфимский уездУфимская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1913
Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Коткин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Коткина Акилина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно