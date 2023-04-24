Коткина (Корнева) Акилина Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1881
Отец: Коренев Николай Васильев
Мать: Корнева Ксения Николаева
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Коткин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
29.01.1904
Сын: Коткин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коткин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
26.04.1906
Сын: Коткин Семён
Отец ребёнка: Коткин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Коткин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Коткин Дмитрий Сидорович
Иглинский р-он Башкирская АССР
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: Хвалова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Коткин Дмитрий Сидорович
Кальтовская волость Уфимский уездУфимская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1913
Отец ребёнка: Коткин Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Коткин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Коткин Дмитрий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно