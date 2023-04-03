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Дарья Родионова

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Захаров

Рождение ребёнка
1723

Сын: Афонасий Романов

Отец ребёнка: Роман Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Михаил Романов

Отец ребёнка: Роман Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Демид Романов

Отец ребёнка: Роман Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Федор Романов

Отец ребёнка: Роман Захаров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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