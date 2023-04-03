Дарья Родионова
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Захаров
Рождение ребёнка
1723
Сын: Афонасий Романов
Отец ребёнка: Роман Захаров
Рождение ребёнка
1727
Сын: Михаил Романов
Отец ребёнка: Роман Захаров
Рождение ребёнка
1729
Сын: Демид Романов
Отец ребёнка: Роман Захаров
Рождение ребёнка
1738
Сын: Федор Романов
Отец ребёнка: Роман Захаров
Смерть
Неизвестно