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Роман Захаров

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Захар Иванов

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Афонасий Романов

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Михаил Романов

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Демид Романов

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Федор Романов

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Родионова

Смерть
Неизвестно
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