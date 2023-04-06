Роман Захаров
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Захар Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Афонасий Романов
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Михаил Романов
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Демид Романов
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Федор Романов
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Родионова
Смерть
Неизвестно