Горбенко Мирон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбенко Мирон Петрович

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Место рождения

Лизиновка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.08.1896 ст.

Дата смерти

15.?.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лизиновка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1927

Дочь: Калашникова Александра Мироновна

Мать ребёнка: Горбенко Ульяна Ивановна

Новоколпаково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.?.1978
Серпухов, Серпухов, Московская область
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