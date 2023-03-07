Горбенко Мирон Петрович
Место рождения
Дата рождения17.08.1896 ст.
Дата смерти15.?.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1927
Дочь: Калашникова Александра Мироновна
Мать ребёнка: Горбенко Ульяна Ивановна
Новоколпаково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.?.1978
Серпухов, Серпухов, Московская область