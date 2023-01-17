Горбенко (Радченко) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбенко (Радченко) Ульяна Ивановна

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Место рождения

Новобелая

Дата рождения

20.09.1896 ст.

Дата смерти

31.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1927

Дочь: Калашникова Александра Мироновна

Отец ребёнка: Горбенко Мирон Петрович

Новоколпаково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
31.03.1971
Алейск, город Алейск, Алтайский край
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