Горбенко (Радченко) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.09.1896 ст.
Дата смерти31.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1927
Дочь: Калашникова Александра Мироновна
Отец ребёнка: Горбенко Мирон Петрович
Новоколпаково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
31.03.1971
Алейск, город Алейск, Алтайский край