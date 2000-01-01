- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Гончарова Григория Демьяновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Простянского Мартына Семеновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Украинского Степана Никитовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества паровой мельницы жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Черткова. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2363Лизиновка (Меловатская-Свинуха, Хутор Меловатский), слоб. вл.при рч. Свинухе.1005027111271070Церковь православная. Ярмарка. Заводы: конский, кирпичный и овчарня мериносов.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
а) Сл. Лизиновка с хутором44Ив. Дм. Чертков117926284
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1000. Лизиновка, слобода бывшая владельческая, при речке Свинухе, дворов 353, жителей 2491, волостное правление (уездный город в 97 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Лизиновка (Свинуха).6824слободаЛизиновскаго4052636
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Лизиновка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7645Лизиновкасело50°07'с.ш.39°28'в.д.M-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647432101с Лизиновкасело