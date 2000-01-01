село Лизиновка, село Лизиновка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Лизиновка

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Гончарова Григория Демьяновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Простянского Мартына Семеновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Украинского Степана Никитовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества паровой мельницы жителя слободы Лизиновки Лизиновской волости Острогожского уезда Черткова. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2363Лизиновка (Меловатская-Свинуха, Хутор Меловатский), слоб. вл.при рч. Свинухе.1005027111271070Церковь православная. Ярмарка. Заводы: конский, кирпичный и овчарня мериносов.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
а) Сл. Лизиновка с хутором44Ив. Дм. Чертков117926284

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лизиновская волость
1000. Лизиновка, слобода бывшая владельческая, при речке Свинухе, дворов 353, жителей 2491, волостное правление (уездный город в 97 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лизиновская волость
Лизиновка (Свинуха).6824слободаЛизиновскаго4052636

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лизиновская волость
слобода Лизиновка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7645Лизиновкасело50°07'с.ш.39°28'в.д.M-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Лизиновское сельское поселение
20647432101с Лизиновкасело
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