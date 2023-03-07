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Хуртинъ Михаилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.06.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1838

Отец: Хуртинъ Никифоръ

Мать: Хуртина Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.07.1858

Жена: Хуртина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1859

Сын: Хуртинъ Иванъ

Мать ребёнка: Хуртина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1860

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Хуртина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Хуртина Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Хуртина Агрофена

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