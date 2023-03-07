Хуртинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения21.06.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1838
Отец: Хуртинъ Никифоръ
Мать: Хуртина Прасковья
Бракосочетание
20.07.1858
Жена: Хуртина Агрофена
Рождение ребёнка
12.04.1859
Сын: Хуртинъ Иванъ
Мать ребёнка: Хуртина Агрофена
Рождение ребёнка
22.10.1860
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Хуртина Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Хуртина Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Хуртина Агрофена