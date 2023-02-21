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Шаров Петр Яковлевич

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1831

Дата смерти

03.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Шаров Яков Кондратьевич

Мать: Шарова Варвара Клементьевна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мариамна Петровна

Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна

Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
13.07.1852

Дочь: Шаров Марина Петровна

Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
13.05.1858

Сын: Шаров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Агриппина Дмитриевна

Гольяны
Смерть
03.02.1904
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