Шаров Петр Яковлевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1831
Дата смерти03.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мариамна Петровна
Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
13.07.1852
Дочь: Шаров Марина Петровна
Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
13.05.1858
Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Шарова Агриппина Дмитриевна
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны
Смерть
03.02.1904