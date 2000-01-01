Шарова Варвара Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шаров Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Шаров Яков Кондратьевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)