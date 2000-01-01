Шарова Варвара Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Варвара Клементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шаров Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Шаров Яков Кондратьевич

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Яков Кондратьевич

Смерть
Между 1850 и 1858
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
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