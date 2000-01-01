Шарова (Пирожкова) Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Пирожкова) Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

18.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мариамна Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич

Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
13.07.1852

Дочь: Шаров Марина Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
13.05.1858

Сын: Шаров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Петр Яковлевич

Гольяны
Смерть
18.12.1897
Гольяны
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