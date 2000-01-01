Шарова (Пирожкова) Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти18.12.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мариамна Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
13.07.1852
Дочь: Шаров Марина Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
13.05.1858
Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Яковлевич
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Петр Яковлевич
Гольяны
Смерть
18.12.1897
Гольяны