Казаков Иван Филимонович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Казаков Филимон Андреевич
Мать: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Казакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Казакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Елизавета Ивановна
Смерть
После 1918