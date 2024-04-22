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Казаков Иван Филимонович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Казаков Филимон Андреевич

Мать: Агафья Федоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Казаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Казакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Казакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1918
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