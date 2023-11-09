(Казакова) Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Казаков Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Казакова Прасковья Филимоновна
Отец ребёнка: Казаков Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Казаков Федор Филимонович
Отец ребёнка: Казаков Филимон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно