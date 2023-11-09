(Казакова) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Казаков Иван Филимонович

Отец ребёнка: Казаков Филимон Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Казакова Прасковья Филимоновна

Отец ребёнка: Казаков Филимон Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Казаков Федор Филимонович

Отец ребёнка: Казаков Филимон Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Филимон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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