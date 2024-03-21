Виноградова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.09.1933
Сын: Виноградов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай
Рождение ребёнка
21.03.1938
Дочь: Кузькина (Виноградова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай
Смерть
Неизвестно