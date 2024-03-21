Виноградова Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.09.1933

Сын: Виноградов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай

Рождение ребёнка
21.03.1938

Дочь: Кузькина (Виноградова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай

Смерть
Неизвестно

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